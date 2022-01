Três mil casas revistadas em operações de "limpeza" em Mocímboa da Praia

"Durante as operações de patrulha, encontrámos abandonados em várias casas fardamentos [das Forças de Defesa e Segurança que se suspeita que tenham sido usados pelos rebeldes para se infiltrarem nas fileiras das forças governamentais] e outros bens", disse Alberto Napovo, comandante da Polícia da República de Moçambique em Mocímboa da Praia, em declarações à Televisão de Moçambique.

Após mais de um ano nas mãos de rebeldes, Mocímboa da Praia, uma das poucas zonas urbanas do norte de Cabo Delgado, foi saqueada e quase todas as infraestruturas públicas e privadas foram destruídas, bem como os sistemas de energia, água, comunicações e hospitais.

No total, cerca de 62 mil pessoas, quase a totalidade da população, abandonaram a vila costeira devido ao conflito nos últimos quatro anos, com destaque para as fugas em massa que ocorreram após a intensificação das ações rebeldes em junho de 2020.

A ofensiva das tropas governamentais ganhou vigor em julho do ano passado, com o apoio de forças de Ruanda e, posteriormente, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), permitindo aumentar a segurança e recuperar várias zonas da vila.

"Toda área de jurisdição de Mocímboa da Praia está controlada pela força conjunta e todos os dias estamos a desenvolver atividades de patrulhamento em todas zonas em que desconfiamos que haja alguns focos do inimigo", disse o comandante da Polícia da República de Moçambique em Mocímboa da Praia, que promete uma "vigilância cerrada" quando as populações começarem a voltar para as suas residências.

A vila costeira foi onde grupos armados protagonizaram o seu primeiro ataque em outubro de 2017, tendo sido, por muito tempo, descrita como a "base" dos rebeldes.

Mocímboa da Praia está situada 70 quilómetros a sul da área de construção do projeto de exploração de gás natural, em Afungi, Palma, conduzido por várias petrolíferas internacionais e liderado pela Total.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.