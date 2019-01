Três mil manifestantes, incluindo PM, exigem fim do embargo de armas

Lusa28 Jan, 2019, 21:03 | Mundo

"Há um nó que merece ser desatado, é o embargo que afeta as nossas forças de defesa e segurança", afirmou o primeiro-ministro, Mathieu Simplice Sarandji, num palanque na Praça dos Mártires, frente ao estádio de Bangui.

"O governo respeita o embargo, mas os grupos armados recebem armas. O povo centro-africano não pode perceber esta lei de dois pesos, duas medidas", afirmou, sob os aplausos da multidão.

Desde 2013 que a ONU proíbe à RCA comprar armas e munições, mas as autoridades de Bangui têm tentado o levantamento do embargo, mas sempre em vão.

Na quinta-feira, o Conselho de Segurança da ONU deve decidir, como o faz anualmente, sobre a renovação da interdição.

A Federação Russa e a França obtiveram, desde 2017, autorizações para vender armas a Bangui, no quadro da reforma das forças armadas do país. Uma solicitação chinesa similar ainda não foi decidida.

Em reação ao fornecimento de armas a Bangui, um relatório da ONU salientou que, em 2018, "a aquisição recente de armamento pelo governo incitou as fações" da ex-rebelião da Seleka "a operar um rearmamento".

Membro do Conselho de Segurança, a França foi criticada por vários manifestantes como sendo responsável pela manutenção do embargo.

"Temos militares que não trabalham por causa do embargo, por causa da França", acusou um manifestante, enquanto vários cartazes exibiam acusações a Paris.

"Só o exército pode assegurar a segurança da RCA. Queremos que a RCA reencontre a sua soberania. Queremos o levantamento total do embargo", declarou outro manifestante.

Desde quinta-feira que o governo e dirigentes de 14 grupos armados, presentes no território, dialogam em Cartum, no Sudão vizinho, com vista a um eventual acordo de paz.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por vários grupos juntos na designada Séléka (que significa coligação na língua franca local), o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O conflito neste país, com o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados, e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

O Governo do Presidente Faustin-Archange Touadéra, um antigo primeiro-ministro que venceu as presidenciais de 2016, controla cerca de um quinto do território.

O resto é dividido por mais de 15 milícias que, na sua maioria, procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA).

No início de setembro, o major-general do Exército Marco Serronha assumiu o cargo de 2.º comandante da MINUSCA, que já sofreu 75 mortos desde que foi criada, em 2014.

Aquela que já é a 4.ª Força Nacional Destacada Conjunta no país é composta por 180 militares (177 do Exército e três da Força Aérea) e iniciou a missão em 05 de setembro. Outros seis militares do Exército português integram o comando da missão das Nações Unidas.

Portugal também integra e lidera a Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana (EUMT-RCA), comandada pelo brigadeiro-general Hermínio Teodoro Maio.

Na EUTM-RCA, que está empenhada na reconstrução das forças armadas do país, Portugal participa com um total de 53 militares (36 do Exército, nove da Força Aérea, cinco da Marinha e três militares brasileiros).