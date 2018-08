Três ministros defendem votação para afastar atual primeiro-ministro australiano

Lusa23 Ago, 2018, 08:03 | Mundo

Mathias Cormann, Michaelia Cash e Mitch Fifield divulgaram as suas posições no dia em que o ex-ministro Peter Dutton defendeu que os parlamentares do conservador Partido Liberal devem eleger um novo primeiro-ministro.

Cormann, o ministro das Finanças, declarou publicamente seu apoio a Turnbull na quarta-feira, mas hoje disse que Dutton deveria liderar o Governo.

"Eu queria continuar a apoiar Malcolm Turnbull nos próximos anos como líder do Partido Liberal. (...) Quando eu tenho cinco colegas [do Governo] que me dizem que apoiaram Malcolm na terça-feira ... mas que mudaram de posição, isso não é algo que eu possa ignorar", disse Mathias Cormann aos jornalistas.

Dutton quer realizar uma nova votação ainda hoje, antes que o parlamento faça uma pausa de duas semanas.

Pelo menos dez ministros australianos chegaram a apresentar a demissão na quarta-feira, um golpe para o primeiro-ministro Malcom Turnbull, que tinha vencido na terça-feira uma votação interna do Partido Liberal pela liderança do Governo.

Malcolm Turnbull obteve 48 votos, contra 35 do ministro do Interior, Peter Dutton, que renunciou ao cargo, mas que se mantém como deputado.

A divergência surgiu na segunda-feira, quando o primeiro-ministro anunciou que ia renunciar à tentativa de promulgar a legislação de redução de emissões de gases com efeito de estufa, reconhecendo que o fazia por falta de apoio no parlamento.

Malcolm Turnbull assumiu a chefia do Governo, em setembro de 2015, ao afastar o antecessor Tony Abbott, membro do mesmo partido.

Foi durante o executivo de Abbott que a Austrália se comprometeu a reduzir as emissões em 26%, em relação ao nível de 2015, até 2030 para lutar contra o aquecimento climático. Um objetivo considerado, na altura, insuficiente pelos opositores.

Este objetivo foi oficializado em dezembro de 2015 no âmbito do Acordo de Paris.

Nenhum primeiro-ministro australiano durou um mandato de três anos desde que o primeiro-ministro John Howard perdeu o poder em 2007, após mais de 11 anos no cargo.

Todos eles foram afastados do poder após disputas no interior dos seus próprios partidos.