Três mortos e 33 feridos em explosão em restaurante da China

As vítimas foram transportadas para um hospital local, acrescentou.A explosão ocorreu pelas 8h20 (1h20 em Lisboa) e, de acordo com imagens transmitidas pela CCTV, causou danos em prédios e em veículos perto do estabelecimento, deixando exposta a estrutura de betão dos edifícios mais danificados.O corpo de bombeiros local foi chamado ao local da explosão e retirou os moradores do bairro.

O incidente está a ser investigado pelas autoridades, embora a imprensa estatal chinesa tenha inicialmente apontado o gás como possível causa.