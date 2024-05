Três mortos e três feridos em desabamento de fábrica de chá no sul da China

O desabamento ocorreu por volta das 15:00 horas (08:00 de Lisboa) na cidade de Jinghong, na província de Yunnan (sul), de acordo com a Xinhua.

Seis pessoas encontravam-se no interior das instalações no momento da derrocada, acrescentou.

As autoridades locais, que abriram uma investigação para determinar a causa do desabamento, indicaram que as três pessoas feridas foram hospitalizadas.