Ucrânia. Ataque contra edifício residencial faz pelo menos quatro mortos em Lviv

O ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko, anunciou esta quinta-feira que um ataque russo com mísseis durante a madrugada contra um edifício residencial em Lviv, no oeste da Ucrânia, matou pelo menos quatro civis e fez 32 feridos, incluindo uma criança.

Klymenko disse que pelo menos sete pessoas foram resgatadas do bloco de apartamentos, admitindo que pode haver mais pessoas sob os escombros.(...) Um edifício com escritórios foi danificado, assim como o prédio de uma escola e o dormitório da Universidade Politécnica de Lviv", relatou o Sadovyi.O chefe da administração regional, Maksym Kozytsky, descreveu o incidente como um "ataque direto contra um prédio residencial" realizado pelas forças russas.

Zelensky promete resposta “tangível”

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensly, reagiu ao ataque no Telegram, prometendo retaliar., escreveu Zelensky numa mensagem publicada no Telegram, acompanhada por um vídeo onde se vê o grau de destruição em Lviv.

A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia atacou Lviv com mísseis Kalibr lançados do Mar Negro.

Andriy Yermak, chefe do gabinete de Zelensky, condenou o ataque e pediu mais sistemas de defesa aérea aos aliados. Yermak exortou ainda os parceiros ocidentais a aceitaram a Ucrânia como membro da NATO.A aliança militar realiza uma cimeira na próxima semana na Lituânia.Embora Lviv esteja no oeste da Ucrânia, relativamente longe das linhas de frente no sul e leste da Ucrânia, a cidade foi também alvo de ataques desde a invasão russa da Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro de 2022.Na noite de 19 para 20 de junho, a "infraestrutura crítica" em Lviv foi atingida por drones, informou o governador local, e cinco pessoas foram mortas em março num tiroteio numa área residencial de Velyka Vilchanytsia, na região de Lviv.A região de Lviv era habitada por cerca de 700.000 pessoas antes da invasão da Rússia. A população aumentou desde fevereiro do ano passado porque muitas pessoas fugiram para a cidade devido aos combates e ataques aéreos noutras partes do país.

