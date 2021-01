Três mortos em atentado bombista em Cabul

Zia Wadan, que trabalhou em vários órgãos de comunicação social afegãos, e os colegas morreram esta manhã (hora local), no leste da capital afegã, anunciou o porta-voz do Ministério do Interior afegão Tariq Arian.

"Um veículo que transportava Zia Wadan foi visado por um engenho explosivo de fabrico artesanal (...) Wadan e dois colegas morreram" e uma outra pessoa ficou ferida, declarou.

Zia Wadan era o porta-voz da APPF, uma organização dependente do Ministério do Interior que presta serviços de segurança junto de empresas internacionais no Afeganistão. O ataque não foi reivindicado até ao momento.

Os assassínios seletivos de jornalistas, políticos e defensores dos direitos humanos são cada vez mais frequentes no país, com Cabul e várias províncias a registarem um aumento da violência, nos últimos meses.

Um vice-governador da província de Cabul, cinco jornalistas e o líder de uma organização independente de observação das eleições foram assassinados desde novembro.

As autoridades afegãs e Washington atribuíram estes ataques aos talibãs, apesar de o grupo extremista Estado Islâmico ter reivindicado alguns atentados.

Há vários meses que a capital e diferentes províncias afegãs são palco de um recrudescimento da violência, apesar das negociações de paz entre os talibãs e o Governo afegão a decorrer em Doha, desde setembro.

Uma nova sessão das negociações começou na quarta-feira, na capital do Qatar.