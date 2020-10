Três mortos num ataque por esfaqueamento em França

O ataque aconteceu, no interior de uma igreja e já foram confirmadas motivações terroristas do autor do crime, que foi detido pela polícia.



O ministro francês do Interior disse, há momentos, que está em curso uma operação policial para investigar as causas e as circunstâncias deste ataque.



O autarca de Nice adiantou que o suspeito foi detido e que está, nesta altura, no hospital.

Jornalista Rosário Salgueiro.