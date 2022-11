Três nigerianos resgatados em navio perto das Ilhas Canárias

Através de uma publicação no Twitter,

As autoridades confirmaram que os migrantes foram levados para o porto e observados nos serviços de saúde. Segundo as mesma fontes, os homens foram encontrados sentados junto ao leme do petroleiro Althini II, de bandeira maltês.







“Não é o primeiro e não será o último. Os clandestinos nem sempre têm a mesma sorte”, reagiu nas redes sociais Txema Santana, jornalista e assessor de migração do Governo das Ilhas Canárias.





Salieron de Nigeria hace más de una semana, tiempo que han pasado en el timón del barco, muy cerca del agua. La odisea de la supervivencia supera con creces la ficción. No es la primera y no va a ser la última. Los polizones no siempre corren la misma suerte.



As perigosas travessias do norte de África para as Canárias aumentaram desde o final de 2019, depois de as verificações das rotas no Mediterrâneo terem sido reforçadas. Em outubro de 2020, quatro pessoas esconderam-se no leme de um petroleiro de Lagos, durante 10 dias antes de serem encontradas pela polícia, quando a embarcação chegou em Las Palmas.

Dados espanhóis revelam que a migração através do mar para o arquipélago aumentou 51 por cento nos primeiros cinco meses do ano, em comparação com o ano anterior. Recorde-se que morrem todos os anos milhares de pessoas durante estas viagens ilegais, cada vez mais perigosas devido ao uso de barcos insufláveis ou de madeira.