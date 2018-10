Três palestinianos, incluindo um adolescente, mortos por disparos israelitas nos protestos em Gaza

Lusa06 Out, 2018, 06:21 / atualizado em 06 Out, 2018, 06:37 | Mundo

O ministério disse que o rapaz foi atingido no peito, um homem de 24 anos atingido nas costas, e um outro homem, 28 anos, sucumbiu aos ferimentos no hospital.

Acrescentou que 126 manifestantes foram feridos por disparos com balas reais.

Ao responderem a um apelo do Hamas, o grupo islâmico militante no poder em Gaza, milhares de palestinianos concentraram-se em cinco locais ao longo da "barreira de segurança", queimaram pneus e lançaram pedras e entoaram palavras de ordem contra o sufocante bloqueio israelo-egípcio do território.

Porta-vozes militares israelitas referiram 20.000 manifestantes se concentraram hoje junto à fronteira comum, e lançaram artefactos explosivos e pedras em direção às tropas, que responderam com granadas de gás lacrimogéneo e balas reais para dispersar a multidão.

A Força Aérea do Estado judaico também efetuou dois ataques aéreos em reposta a um alegado disparo de explosivos, e apesar de ter sido atingido um local próximo de um posto identificado da Associated Press (AP) não se registaram feridos, indicou a agência.

O Hamas, que tomou o poder em Gaza em 2007 após ter derrotado a Autoridade palestiniana nas legislativas do ano anterior, luta pelo fim do bloqueio que arrasou a economia local e colocou a taxa de desemprego acima dos 50%, com pesados custos para os dois milhões de habitantes palestinianos deste enclave.

O Hamas iniciou os protestos em março e com uma frequência semanal, mas que se intensificaram recentemente após o falhanço das negociações sobre um acordo cessar-fogo mediadas pelo Egito e destinadas a suavizar o bloqueio total.

Desde o início dos protestos em março, já foram mortos pelas forças israelitas 148 palestinianos, incluindo 33 jovens com menos de 18 anos. Em agosto, um atirador furtivo (`sniper`) de Gaza matou um soldado israelita, e a resposta de Estado judaico fez recear o início de uma nova guerra em larga escala.