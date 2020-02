Três palestinianos mortos e 12 soldados israelitas feridos com aumento de tensão

Os confrontos e ataques ocorreram uma semana depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter divulgado o seu plano para resolver o conflito israelo-palestiniano, saudado em Israel e recusado pelos palestinianos por o considerarem parcial.

Neste contexto, dois palestinianos foram mortos hoje a tiro por soldados israelitas em confrontos em Jenin, na Cisjordânia ocupada, segundo o Ministério da Saúde palestiniano.

Além disso, um outro palestiniano foi morto na cidade velha de Jerusalém (na zona oriental) depois de ter disparado na direção de forças israelitas, segundo a polícia israelita.

Após o anúncio do plano norte-americano, têm ocorrido manifestações diariamente nos territórios ocupados, nomeadamente em Hebron, cidade da Cisjordânia onde um palestiniano foi morto na quarta-feira por tiros das forças israelitas.

O ataque com uma viatura, durante a noite em Jerusalém, que deixou feridos 12 soldados israelitas não foi reivindicado, mas foi saudado pelo movimento radical palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza, como uma "resposta" ao plano Trump.

As autoridades do Estado hebreu realizam uma `caça ao homem` para encontrar o condutor do veículo que se precipitou sobre um grupo de pessoas, a maioria soldados israelitas.

O plano, para o qual os palestinianos não foram consultados, considera Jerusalém "a capital indivisível de Israel" e permite alargar a soberania do Estado hebreu ao vale do Jordão e a outros colonatos na Cisjordânia.

Os palestinianos reivindicam a zona oriental de Jerusalém para capital do futuro Estado a que aspiram.

Como os palestinianos, grande parte da comunidade internacional considera os colonatos na Cisjordânia e a anexada Jerusalém Oriental -- territórios ocupados por Israel na guerra de 1967, como ilegais e um obstáculo à paz.