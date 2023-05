Três palestinianos mortos na Cisjordânia em ataque do exército israelita

O Ministério da Saúde palestiniano identificou, em comunicado, os três homens mortos no campo de refugiados de Balata, em Nablus, como Muhammad Abu Zaytoun, de 32 anos, Fathi Abu Rizk, de 30, e Abdullah Abu Hamdan, de 24.

Contactado pela agência de notícias France-Presse (AFP), o exército israelita não fez qualquer comentário.

As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, braço armado do partido Fatah do Presidente palestiniano, Mahmud Abbas, indicaram que os três indivíduos "eram combatentes" do grupo, de acordo com um comunicado.

Território palestiniano, a Cisjordânia está ocupada por Israel desde 1967. Cerca de três milhões de palestinianos vivem na zona, bem como cerca de 490 mil israelitas em colonatos, que a ONU considera ilegais, ao abrigo do direito internacional.

Desde o início do ano, pelo menos 153 palestinianos, 20 israelitas, uma ucraniana e um italiano morreram na violência ligada ao conflito israelo-palestiniano, de acordo com uma contagem da AFP, feita a partir de fontes oficiais israelitas e palestinianas.

Esta contagem inclui, do lado palestiniano, combatentes e civis, e do lado israelita, civis e três membros da minoria árabe.