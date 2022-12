Três partidos da Letónia assinam acordo de coligação para formar governo

O novo Gabinete será liderado pelo partido governante de centro-direita Nova Unidade, do primeiro-ministro Krisjanis Karins, que obteve o maior número de votos, 19%, nas eleições gerais de 01 de outubro. Os parceiros minoritários serão a conservadora Aliança Nacional e a nova aliança eleitoral centrista Lista Unida.

Os partidos comprometeram-se a dirigir o trabalho do novo governo para cinco áreas em particular: segurança, educação, energia, competitividade e qualidade de vida.

Numa declaração conjunta, os partidos salientaram que o objetivo do segundo governo de Karins, que é primeiro-ministro desde 2019, é "a transformação da economia" através de políticas que "proporcionem segurança e prosperidade ao povo da Letónia".

A Letónia tem atualmente uma das taxas de inflação mais elevadas da União Europeia, com preços 21,8% mais altos em novembro do que no ano anterior, de acordo com o gabinete de estatísticas do país.

A Letónia e os seus vizinhos bálticos Estónia e Lituânia foram especialmente atingidos pela crise energética devido à sua dependência do gás russo antes da invasão russa na Ucrânia, em fevereiro.

Os três países cortaram os fornecimentos de gás natural da Rússia no início deste ano, e a Letónia depende agora principalmente das suas próprias reservas de gás e das importações da Lituânia.

Os partidos em conjunto têm 54 lugares no Parlamento de 100 lugares da Letónia, o Saeima, que ainda precisa de aprovar o acordo numa votação. Apenas sete partidos ou alianças eleitorais ultrapassaram a barreira dos 5% nas eleições e asseguraram a representação na legislatura.

Mais notoriamente, nenhum dos partidos que servem a considerável minoria étnica russa da Letónia, que constitui mais de 25% dos 1,9 milhões de pessoas do país, conseguiu assegurar um lugar no parlamento.

A Letónia é membro da NATO e da UE desde 2004.