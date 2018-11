Três pessoas acusadas nos EUA por esquema de corrupção na Malásia

Lusa01 Nov, 2018, 18:32 | Mundo

Tim Leissner, antigo responsável do Goldman Sachs no sudeste da Ásia, está entre os banqueiros acusados, tendo-se declarado culpado, segundo o Ministério da Justiça norte-americano.

Em maio deste ano, Mahathir Mohamad, de 92 anos, venceu as eleições legislativas no país, depois ter estado 22 anos no poder pelo partido que apoiava o governo liderado pelo ex-primeiro ministro malaio Najib Razak, que foi acusado em setembro de estar envolvido nos escândalos de corrupção e de aproveitamento de fundos públicos.

Najib Razak candidatou-se então a primeiro-ministro pelo partido Barisan Nasional, mas perdeu as eleições legislativas para o nonagenário Mahathir Mohamad.

Os analistas justificaram então a vitória de Mohamad nas eleições de maio alegando que ele conquistou "os corações" do meio rural e "apelou à dignidade" dos malaios.

Mahathir Mohamad, que se tinha reformado e abandonou em 2003 a política, participou na altura na campanha eleitoral liderando uma coligação contra Najib Razak que já estava no governo há nove anos.