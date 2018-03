Três pessoas feridas em tiroteio numa escola de Maryland, EUA

RTP20 Mar, 2018, 14:53 / atualizado em 20 Mar, 2018, 14:55 | Mundo

O gabinete do xerife recomendou ainda aos pais que se mantivessem afastados, enquanto o FBI e as forças da ordem locais respondiam ao alarme e libertavam os alunos, sala a sala.



Uma hora depois, foi anunciado que o incidente estava controlado e "contido", e os alunos foram retirados do local para um centro de reunificação organizado noutra escola das proximidades.



As primeiras informações davam conta de "vários feridos" no incidente. Foram depois confirmadas três vítimas, por um agente da polícia de Condado de St Mary, Andrew Ponti. Este não confirmou contudo rumores de que entre os três feridos estará o próprio atirador.



Só este ano ocorreram antes deste 16 tiroteios confirmados em escolas dos EUA, afirma a CNN.



O tiroteio desta manhã ocorreu em pleno debate sobre o direito de porte de arma nos EUA e quatro dias após a Marcha Pelas Nossas Vidas, parcialmente organizada pelos sobreviventes do recente tiroteio na Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas em Parkland, na Florida e na qual participaram vários estudantes da escola agora atacada.



A Escola Secundária Great Mills tem pouco mais de 1,500 alunos, 56 por cento dos quais pertencentes a minorias. Mais de 90 por cento completam os quatro anos do secundário, de acordo com a administração escolar.