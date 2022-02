Três polícias condenados por violação dos direitos civis de George Floyd

A condenação de Tou Thao, Alexander Kueng e Thomas Lane por, esta quinta-feira, em St. Paul, no Minnesota, é um. Pela primeira vez, polícias foram condenados por passividade, isto é, por nada fazerem perante um colega infrator.



Além disso, os jurados foram unânimes ao considerarem que a falta de ação dos três polícias na altura dos factos resultou na morte do afro-americano de 46 anos. Esta decisão vai influenciar a sentença do juiz Paul Magnuson, ainda por divulgar.





Os três homens saíram sob caução, que tinha sido acordada antes da decisão do júri, mas ainda vão conhecer a sentença.





Os advogados da família da vítima saudaram a decisão dos jurados. “Hoje fecha-se mais um importante capítulo da nossa demanda por justiça para George Floyd e a sua família”, referem em comunicado, citado pela imprensa americana.





“Estes polícias tentaram qualquer desculpa que lhe pudesse permitir lavar o sangue das suas mãos mas, na sequência deste veredicto, o sangue de George vai manchá-los para sempre”, acrescentam os advogados.



“Com os veredictos, esperamos que a ignorância e a indiferença em relação à vida humana mostrada por estes polícias sejam apagadas dos departamentos de polícia do nosso país, para que nenhuma outra família tenha que sofrer uma perda como esta", conclui o comunicado.



Depoimentos possivelmente incriminatórios



Os três polícias ainda enfrentam um julgamento, a nível estadual, que vai avaliar se contribuíram para ajudar ou encorajar o outro polícia, Derek Chauvin, a matar George Floyd. O depoimento dos três homens durante o julgamento federal poderá ser usado contra eles no julgamento a nível estadual, cujo início está marcado para junho.



Os três homens alegaram que a formação recebida para atuação em situação caótica era inconsistente. Também referiram que Chauvin, com mais antiguidade na polícia, seria mais responsável do que eles.





Condenado por assassinato no tribunal estadual, Chauvin também se declarou culpado de deliberadamente privar o afro-americano dos seus direitos, quando não prestou ajuda médica.





Em Maio de 2020, a polícia foi chamada a uma loja de conveniência em Minneapolis porque o afro-americano terá usado uma nota falsa de 20 dólares. Os polícias imobilizaram-no ao atirá-lo para o chão, com a cara para baixo. Enquanto Chauvin colocou o joelho sobre o pescoço, Alexander Kuen, que tinha ingressado recentemente na polícia, instalou-se sobre as costas e Thomas Lane, também recém-contratado, segurava as pernas.