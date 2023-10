Três russos detidos em Nova Iorque por tráfico de material de guerra

Os três são suspeitos de terem "enviado", em 2022 e 2023, "para o campo de batalha russo mais de 300 carregamentos de materiais proibidos, avaliados em cerca de 10 milhões de dólares", declarou em comunicado Ivan Arvelo, agente especial responsável pelas Investigações de Segurança Interna em Nova Iorque.

Segundo a acusação, os três suspeitos teriam utilizado duas empresas sediadas em Brooklyn para adquirir, a coberto do seu comércio legal, componentes eletrónicos e circuitos integrados que eram depois exportados ilegalmente para a Rússia.

"Alguns dos componentes eletrónicos e circuitos integrados da mesma marca, modelo e número de série enviados pelos arguidos foram encontrados em peças de armamento e equipamento de sinalização dos serviços secretos apreendidos na Ucrânia", acrescentou a justiça americana em comunicado.

O Departamento de Justiça informou ainda que os componentes eletrónicos e de circuitos integrados foram encontrados em sistemas de reconhecimento de rádio, mísseis guiados ligeiros, helicópteros, drones e tanques de guerra.

Os três suspeitos são acusados de contrabando de mercadorias dos Estados Unidos e de conspiração com o intuito de violar leis de controlo das exportações.

Nikolaï Golstev, 37 anos, e a sua esposa, Kristina Puzyreva, 32 anos, ambos com nacionalidade canadiana e russa, vivem em Montreal, no Canadá. Salimdzhon Nasriddinov, 52 anos, com dupla nacionalidade russa e tajique, vive em Brooklyn.

De acordo com as acusações apresentadas pela Procuradoria Federal de Brooklyn, os suspeitos estavam plenamente conscientes do destino das exportações, uma vez que as empresas russas com que trabalhavam estavam diretamente ligadas às forças armadas do país.

Os procuradores pediram a detenção dos três suspeitos.