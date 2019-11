Três soldados mortos e cinco feridos em explosão de bomba no Paquistão

Quetta, Paquistão, 16 nov 2019 (Lusa) - Três soldados morreram e cinco ficaram feridos quando uma bomba explodiu no sudoeste do Paquistão durante a noite de sexta-feira, disse hoje o ministro do interior da província do Baluchistão.