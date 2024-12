Três turistas mortos e seis feridos em incêndio num hotel de Banguecoque

A polícia turística disse que um turista brasileiro de 24 anos, um ucraniano de 27 anos e um norte-americano de 35 anos morreram no hospital, na sequência de um incêndio que deflagrou na noite de domingo no hotel The Ember, de seis andares.

Além disso, dois turistas alemães, um japonês, um chinês e dois tailandeses encontram-se hospitalizados, indicou o Hospital Vajira em comunicado.

O turista chinês foi encontrado inconsciente e está a receber tratamento na unidade de cuidados intensivos.

O serviço de urgência do hospital informou ainda que o incêndio teve origem no quinto andar do hotel, no quarto 511, que ficou totalmente queimado.

Várias hóspedes subiram para o telhado para escapar ao fumo e foram resgatadas com a ajuda da escada do veículo dos bombeiros.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente, que ocorreu numa zona turística popular e um dos locais emblemáticos para passar a véspera de Ano Novo.