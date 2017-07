Três vozes, três visões sobre o conflito israelo-palestiniano

Paulo Alexandre Amaral, Pedro A. Pina, Nuno Patrício - RTP 18 Jul, 2017, 19:45 / atualizado em 18 Jul, 2017, 19:50 | Mundo

Miko Peled, judeu israelita descendente de generais e fundadores do Estado de Israel, encontrou-se com a causa palestiniana depois da morte da sobrinha num ataque do Hamas, tornando-se numa das vozes mais singulares do movimento BDS.



Filha de refugiados palestinianos, Shahd Wadi nasceu no Egipto para entrar numa rota que a trouxe a Portugal. Jovem académica, integrou as listas do Bloco de Esquerda nas legislativas de 2015. Numa conversa contou-nos a sua ligação à Palestina, uma terra onde não lhe é fácil regressar.



Tamir Ginz é um coreógrafo premiado em Israel. Em Bersheeba fundou a Kamea Dance Company, de que é o atual diretor artístico e coreógrafo. Trouxe "Neverland" ao Festival de Almada, onde tinha à espera um protesto de ativistas pró-Palestina. O artista diz nada ter a ver com política, mas apresenta-se como um "judeu orgulhoso".

Miko Peled



É uma voz do movimento pró-Palestina que espalha a causa por todo o mundo. Nada de extraordinário no ativismo pró-Palestina, não fosse Miko Peled um israelita neto de um dos fundadores que assinou a Declaração de Independência do Estado de Israel. O seu pai, Mati Peled, foi um dos heróis da guerra de 1948, mais tarde general na guerra de 1967 - um oficial de elite que se tornou também ele num activista pela paz que defendia conversações com a OLP.



Na conversa que tivemos com ele, em 2015, Miko Peled dizia acreditar que o conflito israelo-palestiniano não duraria mais do que dez anos.







Shahd Wadi



Vem de uma família de refugiados palestinianos, nasceu no Egipto para entrar numa rota que a trouxe a Portugal. Jovem académica, investigadora e professora universitária, defendeu na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra a tese “Feminismos dos corpos ocupados: As mulheres palestinianas entre duas resistências”. É também militante do Bloco de Esquerda e membro do Comité de Solidariedade com a Palestina. Nasceu no Egipto, cresceu na Jordânia.



Chegou a Portugal há uma década e diz que se vê palestiniana e portuguesa. Por altura das últimas eleições, no dia em que no dia em que as Nações Unidas deram luz verde para que a bandeira palestiniana fosse hasteada na sede da organização em Nova Iorque, contou-nos a sua ligação a uma terra a que não lhe é fácil regressar.