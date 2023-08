Treze camiões com ajuda humanitária entram na Síria pela Turquia

Os camiões foram fretados pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) e transportavam principalmente material para acampamento, medicamentos e equipamento médico.

Este carregamento é o resultado do acordo divulgado a 08 de agosto, pelo qual o Governo sírio prorroga até 13 de novembro a autorização às Nações Unidas para fornecerem ajuda a zonas controladas pela oposição, no norte do país, utilizando duas passagens fronteiriças com a Turquia, uma licença que tinha concedido à organização internacional após os terramotos de fevereiro passado.

A autorização em vigor, dada pelo Governo sírio, expirava a 13 de agosto e, com esta nova licença, a ONU poderá continuar a usar durante mais três meses os postos fronteiriços de Bab al-Salam e Al-Rai para levar ajuda humanitária ao noroeste do país.

Essas duas passagens fronteiriças têm sido utilizadas pela ONU para apoiar a população de zonas rebeldes da Síria desde os sismos e ganharam especial importância depois de, no mês passado, o Conselho de Segurança não ter alcançado um acordo para manter aberta a passagem de Bab al-Hawa, que nos últimos anos tem sido a principal via de entrada de ajuda na região.

Embora Damasco tenha decidido depois autorizar as Nações Unidas a continuar a usar também esse posto fronteiriço, as colunas humanitárias que atravessavam por Bab al-Hawa mantiveram-se suspensas até agora, porque a organização considerou que as condições que a Síria lhe impunha eram inaceitáveis.

Na realidade, pela passagem de Bab al-Hawa "não há [operações] a comunicar, até agora", admitiu o porta-voz.

Apesar de o conflito armado na Síria parecer adormecido, hoje ocorreu um sangrento ataque atribuído a `jihadistas` do grupo Estado Islâmico (EI) contra uma coluna do Exército sírio numa zona desértica do leste do país, que se saldou em 26 soldados mortos e "dezenas" de desaparecidos, segundo números do Observatório Sírio de Direitos Humanos.