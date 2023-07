Treze empresários e nove funcionários públicos vão ser julgados por corrupção na Venezuela

Até agora foram detidas 61 pessoas envolvidas em casos de corrupção a nível judicial, em várias câmaras municipais e nas empresas estatais Petróleos da Venezueloa SA (PDVSA), Corporação Venezuelana de Guayana (CVG) e Cartones de Venezuela (Cartoven), indicou o diário Últimas Notícias.

O maior número de detidos, 41, está relacionado com a PDVSA, desfalcada em 5,55 mil milhões de dólares (4,99 mil milhões de euros).

O MP afirma, no documento de acusação, que estas 22 pessoas integravam "uma rede de corrupção de funcionários públicos que (...) procederam à realização de operações petrolíferas paralelas através da atribuição de cargas de crude pela PDVSA à Superintendência Nacional de Criptoativos (Sunacrip) e a particulares, sem nenhum tipo de controlo", referiu o jornal.

O resultado das vendas desse petróleo não deu entrada nas contas da República, tendo sido desviado, através de criptoativos e negócios realizados por 74 sociedades comerciais.

O MP apontou um coronel com funções administrativas na petrolífera estatal como chefe da rede de corrupção e acusa-o de ter instalado um escritório irregular na sede da PDVSA, em La Campiña, Caracas, por onde passavam grandes somas de dinheiro.

Em 17 de março, a polícia anticorrupção venezuelana (PNAC) pediu ao MP a emissão de 81 mandados de detenção por alegado envolvimento em atos graves de corrupção.

Criada em 2014 pelo Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a PNAC afirmou, no pedido que os suspeitos podiam estar envolvidos em graves atos de corrupção administrativa e desvio de fundos, numa ação prejudicial aos interesses e necessidades da República e da população.

A imprensa venezuelana indicou terem sido detidos o presidente do Circuito Judicial Penal de Caracas e magistrado suplente da Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, um juiz com funções antiterrorismo e o chefe da Sunacrip.

Em 26 de março, o MP disse terem sido detidos funcionários públicos e empresários envolvidos em atos de corrupção. O procurador-geral, Tarek William Saab, referiu tratar-se do 31.º esquema de corrupção relacionado com a indústria petrolífera venezuelana a ser investigado pelo MP desde 2017.

Ao todo, o esquema envolveu 194 pessoas, das quais 75 foram julgadas e condenadas, salientou.

Os detidos são acusados de crimes como apropriação ou desvio de bens públicos, uso de relações ou influência, de branqueamento de capitais e associação criminosa.