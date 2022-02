Treze indianas morrem após caírem em poço durante cerimónia de casamento

", disse Akhil Kumar, diretor-geral adjunto da polícia no distrito de Kushinagar.Durante as cerimónias de casamento numa aldeia, as mulheres estavam sentadas numa placa de metal que bloqueava um poço, que cedeu e provocou a sua queda, disse o agente da polícia aos jornalistas.O magistrado distrital do estado ocidental de Rajasthan explicou que a estrutura era antiga e não podia suportar o peso de tanta gente.", acrescentou.O primeiro-ministro, Narendra Modi, reagiu ao acidente na rede social Twitter, classificando-o de "desolador".", escreveu.Os casamentos indianos são frequentemente grandes eventos com um grande número de convidados e festividades que duram vários dias.

Em 2017, 24 convidados de um casamento morreram quando um muro ruiu durante uma tempestade em Rajasthan.