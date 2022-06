Treze mortos em acidente de autocarro no Togo

O "minibus", que transportava principalmente comerciantes, "derrapou depois do pneu dianteiro direito ter rebentado, devido à velocidade e ao mau estado dos pneus, caindo no rio", de acordo com um comunicado do ministro da Segurança, General Damehame Yark.

Na queda, o autocarro embateu numa árvore "antes de capotar do lado direito, causando danos materiais e humanos significativos. Há um total de 13 mortos e 15 feridos", indicou o comunicado.

O acidente ocorreu na estrada que liga o sul do Togo ao vizinho Burkina Faso, na localidade de Bako, cerca de 100 quilómetros a norte de Lomé.

Os acidentes mortais são frequentes nas principais estradas do Togo, devido à sobrecarga dos transportes públicos e à velocidade.

Em 2021, 680 pessoas morreram em acidentes rodoviários no Togo, um país da África Ocidental com cerca de oito milhões de habitantes, segundo estatísticas do Ministério da Segurança togolê.