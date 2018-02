Treze mortos na queda de um helicóptero no México

RTP17 Fev, 2018, 15:42 / atualizado em 17 Fev, 2018, 15:51 | Mundo

Logo no momento do acidente foram contabilizados pelo menos dois mortos, mas o número de fatalidades foi atualizado oficialmente ao início da tarde de domingo.



A maioria das vítimas mortais na queda do helicoptero são pessoas que se encontravam estacionadas e acampadas no campo de aviação, para onde tinham fugido após o sismo.Entre as vítimas encontra-se um bebé se quatro meses de idade, duas crianças do sexo feminino, com nove anos, quatro mulheres e cinco homens adultos. Doze perderam a vida no local e outra já no hospital onde foi internada.



A queda da aeronave fez ainda 15 feridos, transportados para hospitais da área.



A Procuradoria Geral da República está a investigar as mortes, consideradas um crime federal. O exército mantém a área isolada, enquanto peritos do Ministério Público inspeccionam a zona.



O helicóptero pertencia à Secretaria da Defesa Nacional e despenhou-se em Santiago Jamiltepec, no estado de Oaxaca, um dos municípios mais afetados pelo sismo de 7,2 de sábado.



A queda ocorreu quando faltavam entre 30 a 40 metros para que o helicóptero aterrasse em Pinotepa Nacional, onde se registou o epicentro do forte abalo, mas perdeu o controlo e caiu.

Sismo de 7,2

Na altura o governante confirmou que, lamentavelmente, "há pessoas que perderam a vida" no acidente, enquanto o jornalista Jorge Morales, que também seguia no helicóptero e saiu sem ferimentos, confirmou ter visto pelo menos três vítimas mortais.



O jornalista informou que o helicóptero, onde também seguiam militares, e elementos do governo de Oaxaca e da Proteção Civil, caiu sobre viaturas que estavam estacionadas na área onde ia aterrar, tendo provocado também feridos, cujo número não precisou.



O ministro do Interior tinha viajado para Puerto Escondido, no estado de Oaxaca, para fazer uma avaliação dos danos do sismo e a resposta do Governo à situação, tendo depois iniciado de helicóptero a deslocação para Pinotepa Nacional.



Segundo informação do Serviço Sismológico Nacional, o sismo de magnitude 7,2 foi sentido às 17:39 locais (23:39 em Lisboa) de sexta-feira no centro e sul do país, e teve epicentro a 11 quilómetros a sul de Pinotepa Nacional.



Uma hora depois, um novo abalo, de magnitude 5,9, teve epicentro a 14 quilómetros a sul de Pinotepa Nacional. Às 20:30 locais, três horas após o primeiro sismo, havia notícia de 150 réplicas.



O primeiro abalo durou mais de um minuto e sentiu-se fortemente em todo o país. Na Cidade do México, a 600 quilómetros de epicentro em Oaxaca, milhares de pessoas vieram para a rua mal soou o alarme, 90 segundos antes do sismo.



Desta vez, o tremor de terra fez abanar edifícios mas não provocou grandes estragos materiais nem vítimas diretas.



C/Lusa