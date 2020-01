Treze polícias feridos em protestos de extrema esquerda em Leipzig

Em causa, a decisão das autoridades de bloquearem o acesso a uma plataforma online usada por um grupo de extrema esquerda.



Segundo o ministro do Interior, a plataforma actuava contra a constituição e legalidade.



As autoridades associaram este forúm online a actos de violência. O caso vai agora para tribunal.



Centenas de pessoas, quase todas vestindo de negro desfilaram pelas ruas.



O desfile inicialmente pacífico, acabou em confrontos com vários policias feridos e seis manifestantes detidos.