Tribunal. Abdeslam culpado de tentativa de homicídio

Na altura, Salah Abdeslam, Sofien Ayari e um terceiro elemento, Mohamed Belkaid, foram encurralados pelas forças especiais belgas. As autoridades foram recebidas a tiro quando bateram à porta do apartamento da Rua du Dries à Forest, onde se escondiam.



Dispararam 34 tiros, atingindo três membros das forças de segurança, que ficaram feridos. Mohamed Belkaid morreu, mas Salah Abdeslam e Sofien Ayari conseguiram escapar, tendo sido capturados três dias depois em Molenbeek.



A sentença foi lida esta segunda-feira de manhã. Abdeslam foi ainda condenado a pagar 12 mil euros de multa, 25 euros ao fundo de ajuda às vítimas e uma indemnização de 50 euros. Fica ainda privado dos direitos como cidadão durante dez anos.



No caso de Sofien Ayari, que se encontra detido numa prisão belga, foi também condenado a 20 anos de prisão e ao pagamento de 12 mil euros de multa.



Nem Ayari, de 24 anos e origem tunisina, nem Abdeslam, de 28 anos, de origem marroquina, marcaram presença no tribunal durante a leitura da sentença, esta segunda-feira.



Ambos foram condenados a uma pena de 20 anos, tal como tinha sido pedido pelos procuradores do Ministério Público. Trata-se da punição máxima prevista por tentativa de assassínio de agentes da polícia.



Foram necessárias quase duas horas para ler as 88 páginas de um acórdão, como conta o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.



O juiz deste caso considera que "não há qualquer dúvida" sobre a radicalização dos dois homens.De recordar que Salah Abdeslam continua detido numa prisão francesa onde aguarda também julgamento pelo envolvimento no ataque do autoproclamado Estado Islâmico em Paris, a 13 de novembro de 2015, que fez 130 vítimas mortais e centenas de feridos. É o único suspeito deste ataque que continua vivo e será julgado em França na sequência dos atentados.Abdeslam recusou-se a responder às questões do juiz durante o julgamento em Bruxelas, recusando-se também a marcar presença nas audiências.