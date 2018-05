Tribunal alemão rejeita recurso para prender novamente Puigdemont

RTP22 Mai, 2018, 10:54 / atualizado em 22 Mai, 2018, 12:52 | Mundo

Puigdemont foi detido pela polícia alemã a 25 de março após atravessar a fronteira alemã vindo da Dinamarca.

A Espanha emitiu, então, um mandado de detenção europeu e de extradição sob as acusações de rebelião e de uso inapropriado de fundos públicos, queixas com base no não autorizado referendo de independência da Catalunha, realizado em 2017.

Puigdemont foi libertado a 06 de abril depois de tribunal ter indicado que o antigo presidente da Generalitat não poderia ser extraditado.

Ministério Público alemão quer extradição

O Ministério Público de Schleswig-Holstein indicou esta terça-feira que, face a novas informações fornecidas pelas autoridades espanholas, será aparentemente possível proceder à extradição.







Entre a nova informação recebida, estarão vídeos que mostram a violência contra a polícia espanhola e que levam o MP a considerar a magnitude dos desacatos poderão tornar admissível o pedido de extradição como as autoridades espanholas preconizam. A informação consta de um comunicado de imprensa do tribunal, que revela o pedido do Ministério Público.





Os procuradores sustentam que o pedido de extradição de Espanha por rebelião corresponderia a “uma responsabilidade penal por alta traição” e que a situação prefigura “uma violação da paz num caso particularmente grave”. O Ministério Público considera ainda existir perigo de fuga de Puigdemont.

c/Lusa