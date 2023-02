Tribunal angolano ordena libertação de "Zeca Mutchima", líder do Protetorado da Lunda Norte

O Tribunal da Relação de Luanda ordenou a libertação do líder do Movimento do Protetorado Português Lunda Tchokwe (MPPLT), José Mateus `Zeca Mutchima`, detido há um ano, disse à Lusa o seu advogado.