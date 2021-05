Tribunal australiano: Governo tem de proteger os jovens das alterações climáticas

Em março, oito adolescentes, acompanhados por uma freira de 86 anos, dirigiram-se a um tribunal australiano para apresentarem aquilo que esperavam ser um caso histórico: provar que o Governo tem o dever de proteger as gerações futuras das ameaças cada vez mais graves impostas pelas alterações climáticas.Os adolescentes argumentaram que a expansão desta mina contribuirá para as alterações climáticas e, por sua vez, colocará o seu futuro em risco.Esta quinta-feira, o tribunal emitiu a sua decisão e concluiu que a ministra do Ambiente tem o dever de proteger e não de agir de forma a causar danos futuros aos mais jovens.Bromberg não avançou, no entanto, com a ordem de interdição, que poderia impedir a ministra de aprovar a expansão da mina.

“Danos catastróficos”

Segundo os dados apresentados pelos estudantes, a expansão da mina poderia levar à emissão de 100 milhões de toneladas extra de dióxido de carbono, o que corresponde a cerca de 20 por cento da pegada climática anual da Austrália.

”, referiu o juiz.“Muitos milhares [de australianos] sofrerão mortes prematuras por stress causado pelo calor ou fumo dos incêndios florestais”, observou ainda Mordecai Bromberg.

“Decisão histórica”

“O tribunal concluiu que o ministro tem o dever de cuidar das crianças mais novas, das pessoas vulneráveis, e esse dever diz que o ministro não deve agir de forma a causar danos - danos futuros - das alterações climáticas aos mais jovens”, defendeu Barnden, citado por The Guardian ”, observou o advogado.Ava Princi, de 17 anos, uma das alunas que apresentou a ordem de interdição, disse que este foi um dia “emocionante e profundamente aliviante”., referiu Princi.“Estou emocionada porque esta é uma decisão histórica”, sublinhou a jovem australiano. “O meu futuro e o futuro de todos os jovens depende de a Austrália se afastar dos projetos de combustíveis fósseis e se juntar ao mundo na tomada de medidas climáticas decisivas”, concluiu.Embora a ordem de interdição não tenha sido aprovada, Princi afirma que o caso “ainda não terminou”. “Haverá mais argumentos sobre o que o dever de cuidar significa para a decisão da ministra e para a mina”, observou a adolescente.A empresa Whitehaven considerou, por sua vez, que “esta ação judicial não tem mérito” e saudou a decisão do tribunal de não travar a expansão da mina, acrescentando que vai trabalhar para conseguir a aprovação da proteção federal ambiental.