Tribunal bielorrusso condena opositor a 22 anos de prisão por alegado terrorismo

"Em 30 de maio no Tribunal regional de Minsk foi ditada a sentença a Viacheslav Maleichuk, 37 anos, natural de Pinschina, por organizar atentados terroristas nas cidades de Borisov y Minsk em 25 de março de 2021", assinalou a Organização não governamental (ONG) na sua página na internet.

Segundo a Viasna, Maleichuk foi condenado a 22 anos de prisão numa penitenciária de alta segurança, com o tribunal a aceitar o pedido da Procuradoria após três semanas de sessões à porta fechada.

Em 26 de março de 2021, o Ministério do Interior bielorrusso anunciou ter impedido alegados ataques terroristas na cidade de Chizhovka e numa unidade militar de Pechi, e apresentou um vídeo com as declarações de Maleichuk.

O detido afirmou ter recebido ordens da iniciativa BYPOL, que agrupa ex-membros das forças de segurança do país que se revoltaram contra o Governo de Alexander Lukashenko.

Segundo as declarações emitidas por Maleichuk através de gravação vídeo, terá contado com um cúmplice, mas na sequência das investigações considerou-se que atuou sozinho.

Viasna assinalou que pessoas próximas do opositor consideraram que este utilizou frases feitas, que não soavam de forma natural.

A Direção de investigações do KGB bielorrusso foi responsabilizada pela instrução do caso penal contra Maleichuk, também extensível à iniciativa BYPOL, integrada pela opositora e ex-candidata presidencial Sviatlana Tsikhanouskaya, Pavel Latushko e outros 15 opositores bielorrussos, atualmente exilados.