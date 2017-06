Tribunal brasileiro pede nova investigação a Temer

Mário Aleixo - RTP 27 Jun, 2017, 06:49 / atualizado em 27 Jun, 2017, 07:05 | Mundo

Este pedido surgiu depois de Michel Temer ter sido formalmente acusado de corrupção pelo procurador-geral brasileiro, na sequência de denúncias de executivos da multinacional JBS contra o chefe de Estado e outros membros do governo, como conta o correspondente da Antena 1, Luís Baila.





Na nova investigação, o procurador requereu ao STF autorização para a polícia realizar um inquérito separado sobre um decreto da área de portos assinado por Michel Temer, em maio.A suspeita é de que este decreto tenha sido modificado a pedido do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures para atender os interesses da empresa Rodrimar, que atua no porto de Santos, em troca do pagamento de subornos.Em telefonemas de Rodrigo Rocha Loures, intercetados pela polícia brasileira, sob autorização judicial, o ex-deputado fala em mudar a lei dos portos com Michel Temer, com um membro da equipa jurídica do Ministério da Casa Civil e com um executivo da empresa Rodrimar.Apesar de não haver nenhuma negociação explícita de subornos nestas gravações, o procurador-geral entendeu que os telefonemas colocaram as mudanças da lei sob suspeita e que é preciso investigar mais o caso.O advogado António Cláudio Mariz, responsável pela defesa do Presidente do Brasil, declarou que Michel Temer não cometeu o crime de corrupção do qual foi acusado na segunda-feira à noite.