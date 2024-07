Tribunal britânico decide a favor de Maputo

Na decisão, o juiz Robin Knowles recusou os testemunhos do proprietário do grupo, Iskandar Safa, que morreu em janeiro, e do negociador da Privinvest Jean Boustani, de que a Privinvest não pagaria subornos.

"Estou convencido de que o senhor Safa e o Grupo Privinvest estavam dispostos a prometer ou a pagar a quem quer que fosse, e especificamente ao ministro Chang (...). E foi isso que fizeram", escreve na sentença distribuída hoje.