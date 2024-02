Tribunal britânico decide esta terça-feira sobre extradição de Assange

Pode ou não ser Julian Assange ser extraditado para os Estados Unidos? A resposta vai ser dada pelo Supremo Tribunal britânico. O fundador do WikiLeaks está detido desde 2019, no Reino Unido, à espera desta decisão.

Assange é acusado de espionagem por ter divulgado vídeos e documentos confidenciais de ações de guerra das tropas americanas no Iraque e no Afeganistão.



A correspondente da Antena 1 em Londres, Rosário Salgueiro, falou com a mulher deste ativista australiano.



Assange chegou a viver vários anos enclausurado na Embaixada do Equador em Londres, para evitar ser detido pelas autoridades britânicas.