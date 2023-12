Tribunal condena ex-autarca de Nova Iorque a pagar indemnização de 135 ME de euros

O veredicto seguiu-se a um testemunho emocionado de Wandrea "Shaye" Moss e da sua mãe, Ruby Freeman, que descreveram em lágrimas ter sido alvo de uma falsa teoria da conspiração levada a cabo por Rudy Giuliani e por outros republicanos, com intuito de tentar manter o então Presidente Donald Trump no poder, depois de Ester ter perdido as eleições de 2020.

Houve um suspiro audível na sala de audiência, segundo relata a agência AP, quando o juiz determinou o valor da indemnização a pagar às duas mulheres.

Por seu turno, Rudy Giuliani não demonstrou qualquer emoção quando o veredicto foi lido, após uma sessão de julgamento de 10 horas.

No final da sessão, em declarações aos jornalistas, o advogado de Rudy Giuliani adiantou que ia recorrer da decisão.

"A decisão vai ser rapidamente revertida. O valor absurdo vai ajudar nessa decisão", declarou.

Trump e Giuliani estão entre as 19 pessoas acusadas num processo onde há 41 indícios de uma vasta conspiração para contrariar a vontade dos eleitores da Geórgia, que escolheram o democrata Joe Biden em vez do candidato republicano para Presidente dos EUA.

As 13 acusações contra Giuliani, associadas a outros problemas legais, assinalam a queda aparatosa de um homem que foi celebrado como "o presidente de câmara da América" após o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001.