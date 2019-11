Tribunal condena ex-chefe da secreta militar angolana a três anos de prisão e defesa recorre

O acórdão do Supremo Tribunal Militar condenou o general António José Maria, também conhecido por "Zé Maria", , pelo crime de extravio de documentos, aparelhos ou objetos que contenham informações de carácter militar, absolvendo o crime de insubordinação de que o réu vinha pronunciado.

A defesa do réu, inconformada com a decisão proferida, interpôs recurso, com efeito suspensivo.

"Zé Maria" respondeu ao julgamento em prisão domiciliária, decretada em junho passado.