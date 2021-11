Tribunal condena ex-ministros de Aung San Suu Kyi a 90 e 75 anos de prisão

As sentenças são as mais pesadas até agora para as dezenas de membros da Liga Nacional para a Democracia que foram detidos depois de os militares tomarem o poder, em 1 de fevereiro.



De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), Than Naing, ex-ministro do Planeamento do estado de Kayin, foi condenado a 90 anos de prisão, incluindo trabalho forçado, por seis acusações de corrupção, disse o advogado Zaw Min Hlaing.



A segunda arguida, ex-ministra chefe do estado de Kayin e membro da direção do partido de Suu Kyi, foi condenada a 15 anos de prisão em cada uma das cinco acusações, disse Zaw Min Hlaing.



Aung Suu Kyi também enfrenta uma série de acusações que podem levá-la à prisão durante várias décadas, incluindo a importação ilegal de "walkie-talkies", incitação à perturbação da ordem pública, sedição, corrupção e o não cumprimento das regras de combate ao novo coronavírus. Qualquer condenação irá impedi-la de concorrer nas eleições que o governo instalado pelos militares prometeu realizar até 2023.



Os dois ex-governantes já tinham sido condenados a dois anos de prisão por incitação à perturbação da ordem pública, após a tomada do poder pelo exército.



O golpe militar de 1 de fevereiro pôs fim a um breve parêntesis democrático de uma década no país. Desde então, o exército tem levado a cabo uma repressão sangrenta dos opositores ao regime.