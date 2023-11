Tribunal condena Venezuela por violência obstétrica em hospital privado

No texto da sentença, publicado "online", o TIDH explica que considerou "o Estado da Venezuela responsável internacionalmente pela violação dos direitos, garantias judiciais e proteção judicial, em relação ao direito à integridade pessoal e à saúde, e à violação dos termos da Convenção Interamericana, para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra a mulher".

O TIDH justifica a decisão "devido a deficiências ocorridas no processo judicial, na sequência de uma queixa de alegados atos de alegada violência obstétrica e negligência que teriam ocorrido num hospital privado".

O texto explica que a negligência ocorreu em 12 de agosto de 1998 quando a médica Rodríguez Pacheco deu entrada numa clínica privada, às 39 semanas de gestação, tendo sido submetida a procedimentos cirúrgicos que ocasionaram sequelas graves.

Em janeiro de 1999, a vítima fez uma denúncia às autoridades locais contra o cirurgião e três outros médicos.

No entanto, após atrasos e deficiências no processo penal, em 20 de março de 2012, um tribunal de Caracas ordenou o arquivo do processo por prescrição a favor do arguido, uma decisão que confirmada depois pelo tribunal de recurso.

O TIDH concluiu que "a falta de devida diligência no processo que foi iniciado como resultado da queixa apresentada e a falta de cumprimento dos padrões interamericanos de um prazo razoável tornou nulo e sem efeito o acesso de Rodríguez Pacheco à justiça".

Tendo em conta o que aconteceu, o TIDH ordena a Venezuela a "investigar, num prazo razoável, através das instituições públicas competentes, os funcionários acusados de irregularidades e, após um processo justo, aplicar as sanções administrativas, disciplinares ou penais correspondentes, aos responsáveis".

Segundo o tribunal, cabe também a Caracas pagar a reabilitação e adotar e desenvolver programas de formação e educação para estudantes de medicina, médicos profissionais e pessoal da área da saúde, em centros públicos e privados, sobre os direitos da saúde materna das mulheres, discriminação baseada no género e estereótipos, assim como investigar e prevenir casos de violência obstétrica.

A Venezuela deve ainda adotar medidas no sistema judicial e no Ministério Público para a investigação de possíveis casos de violência obstétrica.

Caracas tem um ano para apresentar ao TIDH um relatório sobre as medidas adotadas para cumprir a sentença.