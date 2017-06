Tribunal Constitucional aceita seis candidaturas às eleições angolanas de agosto

Lusa 02 Jun, 2017, 11:35 | Mundo

Os acórdãos do plenário do Tribunal Constitucional, emitidos na quinta-feira até ao final da noite, admitiram as candidaturas da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), da Frente Nacional para a Independência Total de Angola (FNLA), da Aliança Nacional Patriótica (APN) e do Partido de Renovação Social (PRS).

A Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) é a única coligação que vai concorrer às eleições gerais angolanas.

A primeira candidatura validada foi a do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), no poder desde 1975, no dia 30 de maio, seguindo-se as da UNITA, FNLA, APN, CASA-CE e PRS, na quinta-feira.

Segundo o diretor do gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional, Marcy Lopes, os partidos têm 48 horas, a seguir a notificação de admissão, para a reclamação de eventuais problemas com as candidaturas, seguindo-se depois a publicação das listas definitivas.

A lista do MPLA pelo círculo nacional é encabeçada por João Lourenço, vice-presidente do partido e cabeça-de-lista, que assim concorre, por eleição indireta, ao cargo de Presidente da República.

A Presidência da República vai ainda ser disputada pela UNITA, por Isaías Samakuva, líder e cabeça-de-lista do partido, por Lucas Ngonda, presidente da FNLA e cabeça-de-lista, por Quintino Moreira, líder e cabeça-de-lista da APN, por Abel Chivukuvuku, líder e cabeça-de-lista da CASA-CE e Benedito Daniel, líder e cabeça-de-lista do PRS.

Angola contará com 9.317.294 de eleitores nas eleições gerais de agosto, segundo dados oficiais que o Ministério da Administração do Território entregou à Comissão Nacional Eleitoral.

A Constituição angolana aprovada em 2010 prevê a realização de eleições gerais a cada cinco anos, elegendo 130 deputados pelo círculo nacional e mais cinco deputados pelos círculos eleitorais de cada uma das 18 províncias do país (total de 90).

O cabeça-de-lista pelo círculo nacional do partido ou coligação de partidos mais votados é automaticamente eleito Presidente da República e chefe do executivo, conforme define a Constituição, moldes em que já decorreram as eleições de 2012.