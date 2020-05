Tribunal Constitucional do Kosovo legitima nomeação de novo Governo sem eleições

Em abril, o Presidente Hashim Thaçi designou um político da Liga Democrática do Kosovo (LDK, centro-direita) para substituir o primeiro-ministro em funções Albin Kurti.

O movimento Vetevendosje (Autodeterminação) de Kurti alegou que o decreto presidencial que nomeava Avdullah Hoti para novo primeiro-ministro era inconstitucional, ao considerar que a sua formação deveria ser de novo mandatada para formar governo por ter vencido as eleições legislativas de outubro passado.

No entanto, o Tribunal considerou na quinta-feira que o voto de desconfiança em 25 de março contra o Governo de coligação Vetevendosje-LDK de Albin Kurti, não implicava obrigatoriamente a dissolução do parlamento.

Kurti, um rival político do atual Presidente, aguardava a realização de um novo escrutínio após o derrube do seu Governo, que tinha sido anunciado em 03 de fevereiro.

A instância judicial rejeitou a interpretação do Vetevendosje sobre o direito constitucional em voltar a designar o primeiro-ministro, e considerou que poderia ser atribuído a outra formação caso o partido vencedor do escrutínio não conseguisse garantir uma maioria.

Após o voto de desconfiança, Hashim Thaçi pediu simbolicamente ao Vetevendosje para lhe propor outro nome para iniciar novas negociações, uma opção rejeitada pelo movimento, que exige eleições antecipadas "após o fim da pandemia do coronavírus" como única opção democrática para sair da crise.

Na tarde de quinta-feira, milhares de militantes e simpatizantes do Vetevendosje reuniram-se na grande praça da capital e foram saudados por Kurti a partir da varanda da sede do governo.

Os militantes também criaram um grupo nas redes sociais, anunciando grandes manifestações para 05 de junho. A data não foi anunciada oficialmente pelo partido, mas diversos deputados apoiam esta mobilização.

As legislativas do outono passado confirmaram a derrota histórica dos antigos combatentes independentistas que dominavam a vida política desde a independência da antiga província sérvia autoproclamada em 2008.

No entanto, o mandato de Thaçi, antigo membro da direção dos separatistas armados albaneses kosovares (ex-UÇK) e figura central da política interna, apenas termina em 2021.

Em 20 de abril, Kurti, que lidera um movimento onde coabitam militantes de extrema-esquerda e nacionalistas albaneses coabitam de forma complexa com elementos mais moderados, denunciou a ingerência dos Estados Unidos no jogo político kosovar.

Na ocasião, o ainda primeiro-ministro interino denunciou em particular a ingerência do embaixador dos EUA na Alemanha, Richard Grenell - também apontado por Washington como enviado especial para as negociações entre a Sérvia e o Kosovo -, no derrube do seu governo.

"É lamentável que o embaixador Grenell se tenha colocado ao lado dos políticos corruptos que foram rejeitados pelo povo nas últimas eleições", referiu.

Avdullah Hoti, o primeiro-ministro designado por Thaçi, um professor de economia proveniente das fileiras da LDK, tem agora a possibilidade de formar um novo gabinete. A sua formação afirma dispor do número de votos necessários, através dos votos dos deputados até ao momento na oposição.

No Facebook, Thaçi apelou aos partidos e instituições que "demonstrem maturidade política" e respeito pela lei e a ordem".

A embaixada dos Estados Unidos também apelou ao respeito da decisão do Tribunal.