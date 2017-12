Tribunal Constitucional indonésio recusa ilegalizar sexo gay e extraconjugal

Lusa14 Dez, 2017, 08:17 | Mundo

A maioria do painel, composto por nove juízes, do Tribunal Constitucional, rejeitou os argumentos de um grupo conservador, Aliança do Amor Familiar, que apresentou o caso.



Os juízes concluíram que não cabe ao tribunal criminalizar comportamentos privados.



Advogados afirmaram recear que o tribunal decidisse a favor da ilegalização, o que significaria um recuo nos direitos humanos no maior país muçulmano do mundo.