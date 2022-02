Tribunal Constitucional italiano anula referendo sobre eutanásia

Os juízes do Tribunal Constitucional, citados pelo jornal La Repubblica, consideram que "".", salientou o secretário-geral do Partido Democrático, Enrico Letta.O líder da Liga, Matteo Salvini, também comentou: "".O líder do M5S, Giuseppe Conte, citado pelo diário La Stampa, também reagiu: "".Marco Cappato, processado e absolvido por acompanhar um homem tetraplégico à morte na Suíça em 2017, expressou a sua rejeição: "".Por fim, o presidente da Scienza e Vita, Alberto Gambino, uma associação que trabalha com a Conferência Episcopal Italiana sobre questões de fim de vida, manifestou a sua "satisfação" e "".

Atualmente, para solicitar o suicídio assistido em Itália, um paciente deve provar que está a ser mantido vivo com a ajuda de equipamento externo, que sofre de uma doença irreversível, que está em sofrimento físico ou psicológico intolerável, ou que mantém uma mente sã e renuncia a qualquer tratamento para a dor ou sedação.