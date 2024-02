Tribunal da ONU vai julgar a Rússia ao abrigo da convenção sobre genocídio

Haia rejeitou as objeções levantadas por Moscovo ao caso aberto pela Ucrânia em 2022, sobre a invasão injustificada do território ucraniano e sobre o genocídio da população russófona do Donbass.



Apesar de a mais alta instância judicial das Nações Unidas ter-se declarado competente para julgar parte do caso, diz que não tem jurisdição sobre dois aspetos particulares: as alegações de que a Rússia violou a convenção sobre o genocídio ao invadir a Ucrânia e ao reconhecer os estados de Donetsk e Luhansk.