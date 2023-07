Tribunal da UE apoia juízes que ignoram regime disciplinar da Polónia 

Segundo o TJUE, os tribunais nacionais são obrigados a não aplicarem decisões de suspensão de juízes das suas funções quando aquelas forem contrárias ao direito na UE.

Num acórdão anterior, o tribunal europeu declarou este regime disciplinar ilegal, considerando que punha em causa a independência judicial na Polónia e que representava um risco grave para o Estado de direito no país.

Na altura, fixou uma multa diária de um milhão de euros até Varsóvia corrigir a situação.

Em junho passado, o Tribunal Superior Europeu confirmou a ilegalidade do regime disciplinar, mas suspendeu o "contador" de multas diárias, depois de o Governo ultraconservador polaco ter já perdido 500 milhões de euros.

Neste contexto, o tribunal regional de Varsóvia submeteu uma questão ao TJUE devido às suas dúvidas quanto à imparcialidade da secção disciplinar do Supremo Tribunal e quanto ao facto de dever considerar vinculativas as suas decisões, nomeadamente a suspensão de um juiz do tribunal regional e a consequente transferência dos seus processos para outros juízes.

No acórdão de hoje, o Tribunal, com sede no Luxemburgo, esclarece que um ato como a decisão da comissão disciplinar não deve ser aplicado se for "indispensável" para garantir o primado do direito da UE sobre os direitos nacionais, e isto sem qualquer consideração baseada no princípio da segurança jurídica ou ligada a um alegado caso julgado.

No que respeita à segurança jurídica, o TJUE acrescenta que, uma vez que as decisões do tribunal regional relativamente ao juiz sancionado foram suspensas até à sua decisão, nada impede que o juiz em causa retome os processos de que foi afastado.

Assim, sublinha o acórdão, o juiz inicialmente sancionado por força das regras disciplinares deve "continuar a exercer a sua competência" nos processos que lhe são submetidos.