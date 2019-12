Tribunal de Lisboa irá anunciar sentença de rede internacional de pedofilia esta segunda-feira

A acusação do Ministério Público, diz que o principal arguido está acusado de 583 crimes de abuso sexual de crianças. E de 73.577 crimes de pornografia de menores.



O homem terá alegadamente abusado de oito menores, sete familiares, incluindo bebés. A audiência está marcada para as duas da tarde no Campus da justiça em Lisboa.