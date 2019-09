Tribunal de Londres rejeita pedido de anulação da suspensão do Parlamento

RTP06 Set, 2019, 12:39 / atualizado em 06 Set, 2019, 13:30 | Mundo

“O pedido foi rejeitado”, anunciou o juiz Ian Burnett, referindo-se à proposta de anulação da suspensão do Parlamento britânico.



A ação tinha sido apresentada à Justiça pela empresária e ativista britânica Gina Miller, apoiada pelo ex-primeiro-ministro John Major e por vários partidos da posição que consideram que a suspensão é uma manobra para forçar uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.



Durante a audiência de quinta-feira, David Pannick, advogado de Gina Miller, descreveu a ação de Johnson um “abuso ilegal do poder”.Na quarta-feira, o Tribunal escocês já se tinha pronunciado a favor da suspensão do Parlamento.



Por sua vez, Miller, em declarações à porta do Palácio Real da Justiça, mostrou-se desapontada pela decisão da justiça britânica, mas contente que tenha sido dada permissão para que o caso seja levado a uma instância superior, o Supreme Court.



“Estamos muito dececionados com o julgamento de hoje. Sentimos seguramente que a soberania parlamentar é fundamental para a estabilidade e o futuro do nosso país e, portanto, vale a pena lutar para defendê-lo”, afirmou a empresária. “Estamos satisfeitos que os juízes tenham dado permissão para recorrer à Supreme Court com base no mérito de nosso caso”, acrescentou.



O pedido de suspensão do Parlamento até 14 de outubro foi solicitado por Boris Johnson e concedido pela Rainha Isabel II no final de agosto. A proposta do primeiro-ministro foi vista como uma manobra para impedir que os membros do Parlamento bloqueiem um divórcio do Reino Unido da UE sem acordo a 31 de outubro.



Esta deliberação do Tribunal de Londres pode ser considerada uma vitória entre as muitas derrotas que Johnson tem sofrido nos últimos dias, depois de ter sido aprovado o projeto de lei que evita um Brexit sem acordo e de ter sido refutada a moção apresentada pelo primeiro-ministro britânico que pedia eleições antecipadas.