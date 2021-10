Tribunal de Maputo volta a ouvir dois arguidos, antes de declarantes, no processo das dívidas ocultas

Efigénio Baptista aceitou o pedido do Ministério Público para que ambos voltem a ser interrogados por forma a apurar pormenores que constam dos autos de pronúncia e sobre os quais não haviam sido inquiridos nos dias que lhes foram destinados.

Angela Leão e Bruno Langa são dois dos 19 arguidos no processo, cujo julgamento começou a 23 de agosto.

Ambos vão ser ouvidos depois de concluído o interrogatório a António Carlos do Rosário, antigo dirigente dos serviços secretos moçambicanos e presidente das três empresas públicas (ProIndicus, Ematum e MAM - Mozambique Asset Management) usadas como pretexto para contração das dívidas, segundo o Ministério Público.

O interrogatório a Rosário foi o último e mais longo, tendo decorrido ao longo de várias sessões, desde 05 de outubro, e que deveria ter terminado na quinta-feira, mas Isálcio Mahanjane, advogado do réu, pediu a oportunidade para hoje colocar algumas questões finais.

Depois de concluída a fase de audição dos 19 arguidos, as sessões seguintes do julgamento serão preenchidas com a audição de um rol de declarantes.

A Justiça moçambicana acusa os 19 arguidos do processo principal das dívidas ocultas de se terem associado em "quadrilha" e delapidado o Estado moçambicano em 2,7 mil milhões de dólares (2,28 mil milhões de euros) - valor apontado pela procuradoria e superior aos 2,2 mil milhões de dólares até agora conhecidos no caso - angariados junto de bancos internacionais através de garantias prestadas pelo Governo.

As dívidas ocultas foram contraídas entre 2013 e 2014 junto das filiais britânicas dos bancos de investimentos Credit Suisse e VTB pelas empresas estatais moçambicanas Proindicus, Ematum e MAM.

Os empréstimos foram secretamente avalizados pelo Governo da Frelimo, liderado pelo Presidente da República à época, Armando Guebuza, sem o conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo.