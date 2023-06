Tribunal de Moscovo ordena prisão de antigo militar dos EUA

Segundo a TASS, o acusado é Travis Michael Leak, um antigo paraquedista da Força Aérea dos EUA e músico de uma banda russa.

O arguido ficará em prisão preventiva, pelo menos, até 06 de agosto.

Segundo os meios de comunicação social locais, uma mulher conhecida do americano, identificada como Valeria Grobaniuk, de nacionalidade russa, foi igualmente detida no âmbito do mesmo processo.

Se for condenado, Leak arrisca uma pena de prisão até 12 anos.

Segundo informações recolhidas pela TASS a partir da página de Leak no VKontakte, o Facebook russo, o arguido é o vocalista de uma banda de rock russa.

De acordo com o tribunal de Moscovo, serviu anteriormente na Força Aérea dos EUA, nas tropas aerotransportadas.

De acordo com o canal de televisão REN, foi feita uma busca no apartamento do americano em Moscovo há alguns dias, durante a qual a polícia encontrou uma substância suspeita e balanças, sacos com fecho de correr e outros objetos para alegadamente embalar drogas.

As detenções de cidadãos russos e norte-americanos num país adversário assumem um significado especial no contexto da guerra na Ucrânia, como demonstra o caso da jogadora de basquetebol norte-americana Brittney Griner, que foi condenada por posse de droga e finalmente libertada em dezembro de 2022 em troca do traficante de armas Viktor Bout.

Outro importante prisioneiro americano na Rússia é o antigo fuzileiro naval Paul Whelan, que ainda aguarda a libertação.