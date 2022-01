Tribunal de Myanmar condena à morte ex-deputado do partido de líder deposta Aung San Suu Kyi

Phyo Zeyar Thaw, membro da Liga Nacional para a Democracia (NLD), detido em novembro, foi "condenado à morte hoje por violar a lei antiterrorismo", disse o regime militar em comunicado.

Muitos membros da NLD foram presos ou estão em fuga desde o golpe de 1 de fevereiro de 2021 que derrubou Aung San Suu Kyi, mas esta é a primeira sentença de morte de um ex-deputado da NLD.

Phyo Zeyar Thaw, cujo nome verdadeiro é Maung Kyaw, foi preso num apartamento em Yangon na sequência de "informações e cooperação de cidadãos dedicados", disse a junta militar que tomou o poder em Myanmar.

É acusado de ter orquestrado vários ataques contra as forças de segurança do regime, incluindo um tiroteio este verão num comboio de passageiros de Yangon, no qual cinco polícias foram mortos.

Phyo Zeyar Thaw foi eleito para o parlamento nas eleições de 2015 que levaram o NLD ao poder.

Em 01 de fevereiro de 2021, os generais terminaram este período de transição democrática e desde então executam uma política de repressão que já levou à morte de quase 1.500 civis, de acordo com um grupo local de monitorização, e dezenas de opositores foram condenados à morte.

Em prisão domiciliária há quase um ano, Aung San Suu Kyi, 76 anos, já foi condenada em vários processos e enfrenta décadas de detenção.