Tribunal decide continuidade de Temer na presidência

O tribunal esteve reunido terça feira escutou argumentos de um e do outro lado e deverá anunciar uma decisão nos próximos dois dias, como conta do Brasil o correspondente da Antena 1, Luís Baila.



Caso os juízes concluam que os financiamentos foram ilegais Michel Temer será demitido.



O presidente da câmara baixa Rodrigo Maia assumirá o cargo e o congresso terá 30 dias para escolher a personalidade para liderar o país até as eleições no final de 2018.



Entretanto num outro processo o Supremo Tribunal Federal do Brasil concedeu mais dois dias

ao presidente Michel Temer para responder às mais de 80 perguntas feitas pela polícia federal no âmbito da investigação de corrupção relacionada com a empresa JBS.



A pedido da defesa de Temer o tribunal decidiu alargar o prazo até sexta feira às 21h00, hora de Lisboa.